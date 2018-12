Gewinnen Sie einen Aufenthalt in der Superior Premium Suite im Designhotel Roomers in München für zwei Personen im Wert von 1.000 Euro. Hier erfahren Sie alles zur Reise Teilnahmeschluss: 19. Dezember 2018, 10:00 Uhr.Gewinnen Sie eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Frühstück in der Präsidentensuite „Maximilian Suite“ des Münchner Fünf-Sterne-Hotels „Vier Jahreszeiten Kempinski“. Hier lesen Sie alles zum Hauptpreis von Kempinski.Die Gewinner werden hier werktäglich bekannt gegeben. Zu den Teilnahmebedingungen